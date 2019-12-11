"Формейшн Вера" завоевала серебряные медали на чемпионате мира

Фото: Stefan Strassenburg Photography

В субботу, 7 декабря, в Бремене (Германия) прошёл один из самых красочных чемпионатов мира по танцевальному спорту.

Девятнадцать команд формейшн из десяти стран мира приняли участие в главном спортивном событии года. В финале за трофей боролись команды из Монголии, Австрии, Германии и России. Победу одержали представители Германии из родного Бремена.

Команда формейшн "Вера" с незначительным отрывом заняла вторую ступень пьедестала. Команда выступала под композицию певицы Мадонны "Open the door, please".

Напомним, команда "Формейшн Вера" (Formation VERA) - 7-кратные Чемпионы Мира 2006, 2010, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 5-кратные Чемпионы Европы 2008, 2011, 2015, 2017, 2018.