Лыжники ОСШОР Луизы Носковой готовятся к первенству Тюменской области

Открытое летнее первенство Тюменской области по лыжным гонкам среди спортсменов от 15 до 18 лет пройдет в Заводоуковске на базе СК "Сосновый бор" 6-8 сентября. Участие в соревнованиях примут воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луизы Носковой.

В первый день спортсменов ожидает официальная тренировка и прохождение комиссии по допуску. Торжественное открытие соревнований состоится 7 сентября в 10:00. Затем стартуют заезды на лыжероллерах.

В возрастной категории 17-18 лет юношам предстоит преодолеть 10-километровую дистанцию, девушкам – 5 километров. В категории 15-16 лет спортсмены пробегут по 5 и 3 километра соответственно. 8 сентября в 11:00 начнется кросс. По итогам соревнований состоится награждение победителей и призеров.