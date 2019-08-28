Тюменки заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Спортсменки сборной команды Тюменской области завоевали медали всех достоинств на завершившихся в Омске соревнованиях по велосипедному спорту на треке, показав 100% результат в дисциплине трек-омниум.

В рамках Всероссийских соревнований по велосипедному спорту на треке в дисциплине трек-омниум среди девушек 15-16 лет тюменки уверенно заняли весь пьедестал почета, не оставив конкуренткам ни единого шанса. Лидером стала Елизавета Прозорова, серебряная награда досталась Татьяне Вальковской, замкнула тройку лучших Елизавета Шуравина. Также на Первенстве России Елизавета Прозорова заслужила золотую медаль в дисциплине трек-скретч (девушки 15-16 лет).

Напомним, трек-омниум – одна из сложнейших дисциплин велосипедного спорта на треке, включающая в себя несколько видов гонок. На сегодняшний день омниум предполагает: скрэтч (индивидуальный вид велотрековой гонки), темповую гонку, гонку на выбывание и гонку по очкам.

Первенство России и Всероссийские соревнования по велосипедному спорту на треке среди девушек и юношей 15 - 16 лет проходили в Омске с 21 по 25 августа. За награды боролись спортсмены из Тюменской, Кемеровской, Свердловской, Тульской и Новосибирской областей, Удмуртии, Крыма и Санкт-Петербурга.