ОСШОР Л.Н.Носковой объявляет о наборе спортсменов на новый сезон

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Областная спортивная школа олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой объявляет о начале приема заявлений спортсменов на участие в просмотровых тренировочных сборах, сообщили в пресс-службе учреждения.

Набор ведется по биатлону (девушки 2002–2005 годов рождения, юноши 2003–2004 годов рождения) и лыжным гонкам (девушки и юноши 2002–2005 годов рождения) — 9–11 классы общеобразовательной школы.

Просмотровые тренировочные сборы будут проходить в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в следующие сроки: по лыжным гонкам — с 17 по 23 июня, по биатлону — с 21 по 27 июня.

С требованиями к спортсменам можно ознакомиться на сайте ОСШОР.