Ишимские медики взяли "серебро" в областных соревнованиях по волейболу

Команда ишимских медиков под руководством главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева заняла второе место в финале XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области.

Как рассказали в пресс-службе больницы, соревнования проходили под девизом "Профсоюз за здоровый образ жизни!" и посвящались 100-летию Тюменского комсомола.

"У нас была достаточно сильная команда, нам удалось в первый же день соревнований обойти тюменцев и тоболяков, - поделился впечатлениями капитан. - Сильнее нас были только представители областного противотуберкулезного диспансера. Ребята спортивные и подготовленные. Шансы их победить были минимальные. Считаю, что стать вторыми из тринадцати - это уже победа", - отметил Вячеслав Афонасьев.

Финал XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области проводился с целью развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и выявления сильнейших спортсменов и спортивных команд.