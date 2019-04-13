Ишимские медики взяли "серебро" в областных соревнованиях по волейболу

21:13 13 апреля 2019
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pixabay.com

Команда ишимских медиков под руководством главного врача областной больницы №4 Вячеслава Афанасьева заняла второе место в финале XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области.

Как рассказали в пресс-службе больницы, соревнования проходили под девизом "Профсоюз за здоровый образ жизни!" и посвящались 100-летию Тюменского комсомола.

"У нас была достаточно сильная команда, нам удалось в первый же день соревнований обойти тюменцев и тоболяков, - поделился впечатлениями капитан. -  Сильнее нас были только представители областного противотуберкулезного диспансера. Ребята спортивные и подготовленные. Шансы их победить были минимальные. Считаю, что стать вторыми из тринадцати - это уже победа", - отметил Вячеслав Афонасьев.

Финал XVIII областной профсоюзной Спартакиады работников здравоохранения Тюменской области проводился с целью развития массовой физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди работников здравоохранения и выявления сильнейших спортсменов и спортивных команд.

Теги: волейбол , медики , соревнования
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