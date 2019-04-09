Соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова собрали в Тюмени 450 участников

Более 450 участников состязались на Областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова. Они прошли на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 6–7 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.
Побороться за призы приехали лыжники разных возрастов из Тюменской, Свердловской, Курганской областей и даже из Вологды. В первый день соревнований на старт вышли юные участники в возрасте до 18 лет. Кроме того, состоялся детский шоу-забег, самому маленькому спортсмену — всего 1 год и 3 месяца.
Приветствовали гостей и участников соревнований помощник депутата Тюменской областной думы Сергей Захаров, ветеран тюменского спорта Надежда Коврижных, член Олимпийского Совета Тюменской области Павел Вавилов, начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Тюменского муниципального района Андрей Кайзер и член правления Тюменской областной федерации по лыжным гонкам и биатлону Сергей Усольцев.
По результатам гонок определились победители в девяти возрастных группах. Так, среди участников 2004–2005 годов рождения лидировал Антон Снипич из Ялуторовска и Маргарита Болдырева из Заводоуковска. В самой старшей возрастной группе, среди мужчин старше 70 лет, победу одержал курганец Виктор Белоглазов 1947 года рождения. Ознакомиться с протоколами соревнований можно на сайте ОСШОР Л.Н. Носковой.
В течение двух дней для спортсменов и зрителей была также организована развлекательная программа: аниматоры проводили спортивные игры, конкурсы и викторины. Самые активные участники получили памятные призы. Позитивные эмоции всем присутствующим дарили ростовые куклы-символы Олимпийских игр в Сочи.
Важным моментом, объединившим всех, кто присутствовал на соревнованиях, стал флешмоб в поддержку акции "Белая карта", которая проходит с 1 по 10 апреля и приурочена к международному Дню спорта на благо развития и мира (отмечался 6 апреля). Все желающие фотографировались с белой картой, символизирующей символ честной игры, и размещали фото в социальных сетях с хэштегом #WhiteCardтюмень.
Областные соревнования по лыжным гонкам в честь Анатолия Николаевича Мельникова проводятся с 1998 года. Каждый год количество участников возрастает, в связи с этим в 2019 году программа гонок стала двухдневной.
Организаторами соревнований выступили: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой", ГАУ ТО "ЦСП", РОО "Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона", ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", МАУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района".
Справочно:
В 1960 году Анатолий Николаевича Мельников выиграл зональные лыжные соревнования РСФСР. В 1962 году стал первым в Тюменской области мастером спорта по лыжным гонкам. Успешно выступал на различных соревнованиях, где показал высокие результаты. Удостоен звания "Почетный мастер спорта СССР". В дальнейшем, работая тренером, воспитал таких известных спортсменов, как Виктор Низовских, Виктор Степанов, Михаил Новиков, Сергей Шестов, и многих других. Долгие годы возглавлял ДЮСШ облспорткомитета.
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