Соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова собрали в Тюмени 450 участников

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н. Носковой

Более 450 участников состязались на Областных соревнованиях по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова. Они прошли на базе центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 6–7 апреля, сообщили в пресс-службе ОСШОР Л.Н. Носковой.

Побороться за призы приехали лыжники разных возрастов из Тюменской, Свердловской, Курганской областей и даже из Вологды. В первый день соревнований на старт вышли юные участники в возрасте до 18 лет. Кроме того, состоялся детский шоу-забег, самому маленькому спортсмену — всего 1 год и 3 месяца.

Приветствовали гостей и участников соревнований помощник депутата Тюменской областной думы Сергей Захаров, ветеран тюменского спорта Надежда Коврижных, член Олимпийского Совета Тюменской области Павел Вавилов, начальник управления по спорту и молодёжной политике администрации Тюменского муниципального района Андрей Кайзер и член правления Тюменской областной федерации по лыжным гонкам и биатлону Сергей Усольцев.

По результатам гонок определились победители в девяти возрастных группах. Так, среди участников 2004–2005 годов рождения лидировал Антон Снипич из Ялуторовска и Маргарита Болдырева из Заводоуковска. В самой старшей возрастной группе, среди мужчин старше 70 лет, победу одержал курганец Виктор Белоглазов 1947 года рождения. Ознакомиться с протоколами соревнований можно на сайте ОСШОР Л.Н. Носковой.

В течение двух дней для спортсменов и зрителей была также организована развлекательная программа: аниматоры проводили спортивные игры, конкурсы и викторины. Самые активные участники получили памятные призы. Позитивные эмоции всем присутствующим дарили ростовые куклы-символы Олимпийских игр в Сочи.

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Важным моментом, объединившим всех, кто присутствовал на соревнованиях, стал флешмоб в поддержку акции "Белая карта", которая проходит с 1 по 10 апреля и приурочена к международному Дню спорта на благо развития и мира (отмечался 6 апреля). Все желающие фотографировались с белой картой, символизирующей символ честной игры, и размещали фото в социальных сетях с хэштегом #WhiteCardтюмень.

Областные соревнования по лыжным гонкам в честь Анатолия Николаевича Мельникова проводятся с 1998 года. Каждый год количество участников возрастает, в связи с этим в 2019 году программа гонок стала двухдневной.

Организаторами соревнований выступили: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой", ГАУ ТО "ЦСП", РОО "Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона", ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", МАУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района".

Справочно:

В 1960 году Анатолий Николаевича Мельников выиграл зональные лыжные соревнования РСФСР. В 1962 году стал первым в Тюменской области мастером спорта по лыжным гонкам. Успешно выступал на различных соревнованиях, где показал высокие результаты. Удостоен звания "Почетный мастер спорта СССР". В дальнейшем, работая тренером, воспитал таких известных спортсменов, как Виктор Низовских, Виктор Степанов, Михаил Новиков, Сергей Шестов, и многих других. Долгие годы возглавлял ДЮСШ облспорткомитета.