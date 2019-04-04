Тюменские лыжники взяли серебро в эстафете на приз Раисы Сметаниной

Команда юношей Тюменской области, в составе которой выступают лыжники Областной спортивной школы спортивного резерва Л.Н. Носковой, заняла второе место в эстафете на всероссийских соревнованиях на приз залуженного мастера спорта Раисы Сметаниной.
Гонка состоялась в Сыктывкаре 3 апреля. Воспитанники ОСШОР Л.Н. Носковой Федор Шуплецов, Егор Брагин, Матвей Красильников и Даниил Очетов завоевали серебряные медали с общим результатом 51 минута 38 секунд.
Первыми финишировали спортсмены из Московской области, их общий результат — 51 минута 32 секунды. Бронзу взяла команда Удмуртии, уступив тюменцам 20 секунд.
Добавим, что тюменец Даниил Очетов также занял четвертое место в спринте свободным стилем, который прошел 31 марта в рамках соревнований на приз Раисы Сметаниной.
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