Тюменские биатлонистки стали лучшими в эстафете на первенстве России

09:23 26 марта 2019
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Фото: ЦСП72

Накануне в Ханты-Мансийске золотые медали первенства России по биатлону в женской эстафете завоевали спортсменки ЦСП72 Ксения Жужгова, Арина Пантова и Эмма Тимербулатова.

Вторыми финишировали удмуртские юниорки Кристина Егорова, Илона Знакова и Анастасия Кайшева, их отставание — 39,7 секунд. Бронзовые награды завоевали биатлонистки из Красноярского края в составе Екатерины Понеделко, Анны Григорьевой и Алины Гилевой. Их отставание от тюменок — 1:06,5 секунд.

Первенство России по биатлону завершится сегодня масс-стартом.

Теги: биатлон , первенство России , юниоры
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