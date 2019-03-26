Тюменские биатлонистки стали лучшими в эстафете на первенстве России

Накануне в Ханты-Мансийске золотые медали первенства России по биатлону в женской эстафете завоевали спортсменки ЦСП72 Ксения Жужгова, Арина Пантова и Эмма Тимербулатова.
Вторыми финишировали удмуртские юниорки Кристина Егорова, Илона Знакова и Анастасия Кайшева, их отставание — 39,7 секунд. Бронзовые награды завоевали биатлонистки из Красноярского края в составе Екатерины Понеделко, Анны Григорьевой и Алины Гилевой. Их отставание от тюменок — 1:06,5 секунд.
Первенство России по биатлону завершится сегодня масс-стартом.
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