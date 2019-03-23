Областные соревнования по лыжным гонкам на призы Анатолия Мельникова пойдут в Тюмени 6-7 апреля

Фото ОСШОР Л.Н. Носковой

Лыжников Тюменской области приглашают принять участие в открытых региональных соревнованиях на призы МС СССР, ЗТ РСФСР Анатолия Мельникова, которые состоятся 6-7 апреля.

Соревнования пройдут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" (45-ый км автомобильной дороги "Богандинский-Червишево-Чаплык").

Областные соревнования по лыжным гонкам в честь Анатолия Николаевича Мельникова проводятся с 1998 года. Каждый год количество участников возрастает, в связи с этим в 2019 году программа гонок будет двухдневной.

Лыжники будут соревноваться в девяти возрастных категориях. Самые младшие участники – спортсмены 2004-2005 годов рождения. В самой старшей возрастной группе смогут выступить спортсмены от 70 лет и старше.

Заседание мандатной комиссии и выдача номеров участников начнется 6 апреля в 8:00. Открытие соревнований состоится в 11:00, а в 11:30 стартуют гонки свободным стилем. На лыжню выйдут участники 2000 – 2005 годов рождения. Победителей определят в каждой возрастной группе.

7 апреля в 11:30 в свободном стиле будут соревноваться участники остальных возрастных категорий. Отметим, что призеров в каждой возрастной группе наградят дипломами, медалями и призами, а самые старейшие участники получат специальные призы от организаторов и партнеров.

Подробнее ознакомиться с программой соревнований и правилами участия можно в Положении, которое размещено в группе ОСШОР "ВКонтакте".

Помимо основной программы состоится шоу-забег детей дошкольного возраста. Развлекать гостей будут аниматор и ростовые куклы, все желающие смогут сделать снимки в фотозоне, также будет работать кафе.

Организаторами соревнований выступают: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, ГАУ ТО "ОСШОР Л.Н. Носковой", ГАУ ТО "ЦСП", РОО "Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона", ГАУ ТО "Областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", МАУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа Тюменского муниципального района".

Справочно:

В 1960 году Анатолий Николаевича Мельников выиграл зональные лыжные соревнования РСФСР. В 1962 году стал первым в Тюменской области мастером спорта по лыжным гонкам. Успешно выступал на различных соревнованиях, где показал высокие результаты. Удостоен звания "Почетный мастер спорта СССР". В дальнейшем, работая тренером, воспитал таких известных спортсменов, как Виктор Низовских, Виктор Степанов, Михаил Новиков, Сергей Шестов, и многих других. Долгие годы возглавлял ДЮСШ облспорткомитета.