В Тюмени пройдет чемпионат России по биатлону

Сильнейшие спортсмены примут участие в чемпионате России по биатлону, который состоится с 28 марта по 2 апреля 2019 года в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

В программе соревнований: спринт 7,5 км среди женщин и 10 км среди мужчин; гонка преследования 10 км среди женщин и 12,5 км среди мужчин; масс-старт 12,5 км среди женщин и 15 км среди мужчин; эстафета 4 × 6 км среди женщин и 4 × 7,5 км среди мужчин.

Как сообщает ЦСП72, для болельщиков на стадионе в дни соревнований будет организована развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами, с участием танцевальных и вокальных коллективов, диджеев и аниматоров. Также будет организована работа теплого зрительского шатра с едой и напитками. Развлекательные площадки с различными активностями расположатся в зоне питания и на трассе в зоне финиша.

Продажа билетов на чемпионат России по биатлону стартует сегодня.