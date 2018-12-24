Евгений Гараничев завоевал бронзу на этапе кубка мира в Чехии

12:38 24 декабря 2018
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Фото: Союз биатлонистов России

Представитель Тюменской области Евгений Гараничев выиграл бронзовую медаль в масс-старте на этапе кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место.

Победителем гонки стал норвежский спортсмен Йоханнес Бё, выступивший без промахов со временем 37 минут 25,2 секунды. Спортсмен ЦСП72 отстрелялся без промахов на всех четырех рубежах и уступил победителю 54,1 секунды. Вторым пришел к финишу француз Кентен Фийон Майе

Еще один тюменский спортсмен Александр Логинов пришел пятнадцатым, сейчас он занимает второе место в общем зачете кубка мира.

Теги: биатлон , Евгений Гараничев , Кубок мира
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