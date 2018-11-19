Воспитанники ТСК "Прибой" завоевали награды на соревнованиях в Ишиме

Фото с сайта СДЮСШОР "Прибой"

Спортсмены ТСК "Прибой" 18 ноября приняли участие в Официальных соревнованиях Муниципального образования по танцевальному спорту КУБОК ТСК "Родонит", которые проходили в Ишиме.

Юные тюменские танцоры завоевали сразу несколько наград. В кубковых соревнованиях у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой второе место в категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс). В категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) COLO у Валерии – первое место, у Алины – шестое место.

У Арины Елфимовой и Марии Гавриной пятое место в категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс).

Евгений Винников и Снежана Разлуцкая заняли первое место в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) и второе место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс).

У Савелия Степанова и Златы Лопаревой пятые места в категориях Дети-2, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) и Дети-2, Европейская программа (3 танца) (E класс).

В массовом спорте золотые медали у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой в категориях Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) CMM и Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) CMM. Бронзовые медали у Арины Елфимовой и Марии Гавриной в категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) CMM.

В категории Дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) CMM COLO у Валерии Лаврентьевой золотая медаль, у Алины Решетниковой – серебряная.