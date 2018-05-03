Юные танцоры "Прибоя" завоевали награды турнира "Солнечная Фантазия – 2018"

Юные спортсмены тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой" завоевали многочисленные награды официальных соревнований по танцевальному спорту Тюменской области "Солнечная Фантазия – 2018", которые прошли 1 мая.

В кубковых соревнованиях пара Артемия ​Черкашина и Данеш Акишевой стала первой в категориях дети 10 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) и Дети 10 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс), четвертой в категории Дети-1, 4 танца (W,Q,S,Cha) (H класс).

​У Андрея Ишимцева и Киры Дорофеевой третье место в категории Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) и пятое место в категории Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс).

​Савелий Степанов и Злата Лопарева стали первыми в категории Дети 08 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) и шестыми в категории Дети-2, 4 танца (W,Q,S,Cha) (H класс).

​В категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) третье место у Петра Батова и Екатерины Лобковой, пятое место - у Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой. В категории Дети 11 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) третье место у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой.

​В категории Дети 12 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс) третье место у Николая Старикова и Ланы Давлетовой. Четвертое и пятое места заняли Роман Золотых и София Передери в категориях Дети 12 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс), Дети 12 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) соответственно.

В массовом спорте в категории Дети 12 и мл., 2 танца (Полька, Вару-вару) (H класс) золотые медали у Виктории Урих и Елизаветы Чуклиной, Романа Золотых и Софии Передери, Тимура Ягудина и Эвелины Быстрицкой, Николая Старикова и Ланы Давлетовой, серебряные медали - у Арины Елфимовой и Марии Гавриной.

В категории Дети 11 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) "золото" у Дмитрия Чернова и Екатерины Бембак Петра, Батова и Екатерины Лобковой, Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой.

В категории Дети 11 и мл., 2 танца (W, Cha) (H класс) золотые медали у Валерии Лаврентьевой и Алины Решетниковой, серебряные - у Артема Столбова и Василисы Стрелиной, Николая Старикова и Ланы Давлетовой. В категории Дети 08 и мл., 3 танца (W,S,Cha) (H класс) СОЛО СММ "золото" у Лии Абдуллиной, бронза у Киры Скрипник.