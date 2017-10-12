Тюмень готова бежать

В Тюмени 14 октября в лесопарке имени Гагарина пройдет полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ.

Участвовать в забеге будут мужчины и женщины девяти возрастных групп: 18–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64 (мужчины), 60 лет и старше (женщины), 65–69 и 70 лет и старше (мужчины).

Начало торжественного открытия в 10.45. Ориентир для старта – улица Жуковского. Дистанция для пробега — 21 километр 98 метров.

"Организаторы полумарафона предусмотрели все моменты: нумерацию бегунов, питьевой режим, горячий чай для желающих погреться в осенний день. Награждение состоится в каждой возрастной категории: участники будут отмечены грамотами, а победители получат сертификаты и памятные подарки", — рассказали в МАУ "ТГМЦ".

Регистрация участников пройдет 12–13 октября. В день мероприятия смогут зарегистрироваться только иногородние участники.