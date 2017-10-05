Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ пройдет в парке Гагарина

Полумарафон #ТЮМЕНЬБЕЖИТ состоится в областном центре 14 октября. Преодолевать 21 километр 98 метров бегом тюменцы будут в лесопарке имени Гагарина.

Для участия в полумарафоне #ТЮМЕНЬБЕЖИТ приглашаются мужчины и женщины девяти возрастных групп: 18–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64 (мужчины), 60 лет и старше (женщины), 65–69 и 70 лет и старше (мужчины).

К соревнованиям допускаются участники с ПОДА (с нарушением опорно-двигательного аппарата только на легкоатлетических спортивных колясках, с поражением верхних конечностей), с заболеваниями ВОС с полным поражением зрения, остальные ВОС и ВОГ по степени тяжести заболевания.

Церемония открытия начнется в 10 часов 45 минут, в 11 часов будет дан старт забегу. Место старта — пересечение улиц Жуковского и Ершова.

Регистрация участников пройдет 12–13 октября с 10 до 18 часов в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). Только для иногородних —14 октября с 8.30 до 10.00 на месте старта.

Для участия в забеге спортсменам необходимо предоставить паспорт, медицинский страховой полис, договор страхования от несчастного случая, оригинал и копию справки медицинского учреждения о допуске с указанием дистанции к участию в полумарафоне (оригинал возвращается участнику). Копии вышеуказанных документов сдаются на регистрации. Карточка участника и согласие на обработку персональных данных заполняются на регистрации.