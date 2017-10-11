Среди тюменских инвалидов пройдет чемпионат по спортивному ориентированию

13 октября на территории базы отдыха "Боровое" состоятся чемпионат и первенство города по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тюменцы будут соревноваться в дисциплинах спортивного ориентирования.
Используя спортивную карту и компас, участникам предстоит проходить неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности.
"В этот раз организаторы ставят перед собой задачу провести соревнования в личном зачете. Помимо прохождения дистанции в заданном направлении, на каждом контрольном пункте участнику необходимо будет определить правильный ответ. При равном количестве очков победителем станет участник, затративший меньше времени на принятие решения на контрольном пункте с контролем времени", — рассказывают в МАУ "ТГМЦ" .
Добавим, что в мае этого года в Тюмени прошел чемпионат России по спортивному ориентированию среди людей с ПОДА.
Начало соревнований в 15 часов.
Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
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