Среди тюменских инвалидов пройдет чемпионат по спортивному ориентированию

13 октября на территории базы отдыха "Боровое" состоятся чемпионат и первенство города по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тюменцы будут соревноваться в дисциплинах спортивного ориентирования.

Используя спортивную карту и компас, участникам предстоит проходить неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на местности.

"В этот раз организаторы ставят перед собой задачу провести соревнования в личном зачете. Помимо прохождения дистанции в заданном направлении, на каждом контрольном пункте участнику необходимо будет определить правильный ответ. При равном количестве очков победителем станет участник, затративший меньше времени на принятие решения на контрольном пункте с контролем времени", — рассказывают в МАУ "ТГМЦ" .

Добавим, что в мае этого года в Тюмени прошел чемпионат России по спортивному ориентированию среди людей с ПОДА.

Начало соревнований в 15 часов.

Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени