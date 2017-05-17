За драку тюменцев с газпромовцами ответил Абрамович

Участники драки после игры "Тюмень" – "Газпром-Югра" получили многоматчевые дисквалификации и штраф. Такое решение во вторник, 16 мая, принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, драка произошла 11 мая после окончания матча в тот момент, когда команды благодарили друг друга за игру.

Футболист МФК "Газпром-Югра" Рибейро да Силва Марсенио (Марсенио), с которого все и началось, получил за неспортивное и агрессивное поведение штраф в 50 000 рублей и дисквалификацию на четыре матча чемпионата России по мини-футболу.

Остальные дисквалификации остались за тюменцами: Александр Упалев и Сергей Абрамович получили по четыре матча, а Сергей Логинов "забанен" на полгода.

Кстати, на том же заседании КДК на 50 000 рублей оштрафован еще один игрок югорского клуба, но уже по итогам следующего матча этих команд. Эдер Лима отказался обмениваться рукопожатиями с командой-соперницей после окончания игры.

Напомним, что не минуло и года после последнего крупного инцидента с участием МФК "Тюмень" — в июне 2016 года наша команда за срыв матча чемпионата России по мини-футболу против "Сибиряка" получила 1 690 000 рублей штрафа, дисквалификацию президента, старшего тренера и сразу четырех футболистов (видео).