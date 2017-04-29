В Тюмени пройдет волейбольный турнир среди театральных актеров

Актеры тюменских театров примут участие в соревнованиях по волейболу, которые пройдут 1 мая в 14.00 в спорткомплексе "Прибой", и тем самым докажут, что служение искусству требует немалых физических усилий.

Как сообщили в департаменте культуры региона, турнир организован Тюменским отделением Союза театральных деятелей и приурочен к открытию скульптурной композиции тюменскому артисту в сквере Тюменского драматического театра, которое состоится 5 мая в 11.00. На спортивной площадке встретятся спортивно-творческие команды Тюменского драматического театра, Тюменского театра кукол, Молодежного театра "Ангажемент" и других театров.

Победители волейбольного турнира среди тюменских актеров получат приз народного артиста РСФСР, участника Великой Отечественной войны, Георгия Ивановича Дьяконова-Дьяченкова. (1924-1991).

На турнир приглашаются все любители волейбола и театра. Болельщики могут прийти с атрибутикой любимой команды, чтобы поддержать участников турнира. Вход свободный.