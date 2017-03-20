Юные танцоры "Прибоя" вернулись из Нижневартовска с наградами

Воспитанники СДЮСШОР "Прибой" показали высокие результаты на открытом традиционном региональном турнире по танцевальному спорту на кубок СИБУРа "Созвездие граций - 2017", который проходил 18 и 19 марта в Нижневартовске.

Александр Наливайко и Елена Сыкарева получили пять кубков за первые места в различных категориях, в том числе за медленный вальс и самбу.

Пара Ивана Плешачкова и Киры Дорофеевой заняла первое место в трех танцах в категории "Дети-1 "Е" 2008 года рождения, второе место в Кубке Самбы, третье место в двоеборье по шести танцам "Дети-1 "Е", а также четвертое место в медленном вальсе.

Всего в соревнованиях "Созвездие граций-2017 на кубок СИБУРА" в Нижневартовске приняли участие более 500 пар из ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской и Томской областей.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.