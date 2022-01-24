Тюмень за день: 24 января

Александр Моор заявил, что даст согласие на вакцинацию "Спутником М" своей дочери

Всех родителей, чьи дети подлежат вакцинации против коронавируса, глава региона призвал принять аналогичное решение.

СК завершил расследование дела об убийстве 8-летней школьницы в Тюмени

Расследованием преступления занимался Центральный аппарат СК РФ. В настоящее время Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве малолетней, сопряженном с похищением и изнасилованием, и его защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

На билбордах Тюмени покажут лучших студентов местных вузов

Трехдневную акцию приурочили ко Дню студента, который отмечается 25 января.