Тюмень за день: 11 октября

Тюменская ИТ-неделя стартовала 11 октября с программы "ИНФОТЕХ Junior".
Учитель года-2021 Екатерина Костылева привезет в Тюмень хрустального пеликана
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Большого хрустального пеликана победителю Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" Екатерине Костылевой.
Более 2000 человек умерли от коронавируса в Тюменской области с начала пандемии
Согласно официальным данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирус признан причиной смерти 2031 пациента, в том числе десяти - за последние сутки.
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