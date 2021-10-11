Тюмень за день: 11 октября

В Тюмени началась IT-неделя

Тюменская ИТ-неделя стартовала 11 октября с программы "ИНФОТЕХ Junior".

Учитель года-2021 Екатерина Костылева привезет в Тюмень хрустального пеликана

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил Большого хрустального пеликана победителю Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2021" Екатерине Костылевой.

Более 2000 человек умерли от коронавируса в Тюменской области с начала пандемии

Согласно официальным данным, в Тюменской области с начала пандемии коронавирус признан причиной смерти 2031 пациента, в том числе десяти - за последние сутки.