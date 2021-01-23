Тюмень за день: 22 января

18:00 22 января 2021
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В Богандинском продолжается расследование гибели детей на пожаре

Трагедия произошла в минувший понедельник, 18 января, в квартире одноэтажного жилого дома на улице Привокзальной.

На выходных в Тюмени ударят морозы

В утренние часы вероятно похолодание до –40°С.

Мошенник обманывал тюменских фотографов, представляясь сотрудником ГИБДД

Мужчина находил частные объявления об услугах фотографов на бесплатных сайтах.

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