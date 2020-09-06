Тюмень за день: 4 сентября

Чат-бот вместо гида: тюменцев приглашают прогуляться по улицам у реки

Особенность проекта в том, что маршрут проходит не только по исторической части города, но и неизвестным местам, создавая при этом особый эмоциональный настрой.

Пенсионерам из группы риска бесплатно поставят прививки от пневмоккока

Правительством региона выделены средства из областного бюджета для проведения вакцинации от пневмококковой инфекции лицам из групп риска.

Все о бесплатном питании школьников можно узнать по телефону

По номеру 8-800-200-34-11 граждане или руководители образовательных учреждений смогут получить объективную информацию по этой теме.