На улице Розы Люксембург ограничат движение

В Тюмени с 17 по 21 августа будет прекращено движение транспорта по улице Розы Люксембург на участке от домов № 12/10 и №15. Там пройдет капитальный ремонт тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Гайдара и улице Коммуны.