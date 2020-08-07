На улице Розы Люксембург ограничат движение

16:43 07 августа 2020
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В Тюмени с 17 по 21 августа будет прекращено движение транспорта по улице Розы Люксембург на участке от домов № 12/10 и №15. Там пройдет капитальный ремонт тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Гайдара и улице Коммуны.

Теги: ограничение движения
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