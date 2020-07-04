Участок дороги на пересечении улиц Максима Горького и Харьковской закроют из-за аварии

В Тюмени с 21 часа 3 июля до 6 часов 7 июля будет прекращено движение транспорта по улице Максима Горького на пересечении с улицей Харьковской. Там пройдут аварийные работы по ремонту участка трубопровода тепловой сети, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут. Объехать перекрытый участок можно по улице Котельщиков, улице Индустриальной, улице Коммунаров.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru