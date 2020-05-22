Тюменца из огня спасали МЧС, полиция и соседи

Серьезный пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Новотарманский. Там горела квартира на четвертом этаже.

На место прибыл пожарный расчет, сильное задымление заметил и вызвался помочь проходивший мимо сотрудник полиции, младший сержант внутренней службы Андрей Пермяков, приехавший в поселок навестить родителей.

Вместе они поднялись на четвертый этаж, где соседи уже пытались выбить дверь горящей квартиры. Проникнув в жилище, сотрудник МЧС вынес хозяина в коридор и передал полицейскому. Андрей Пермяков, до полиции работавший в МЧС, вытащил пострадавшего на улицу и оказал ему первую помощь. Трагедии удалось избежать. В это время прибывшие дополнительные пожарные расчеты приступили к эвакуации жильцов и тушению пожара.

"В настоящий момент решается вопрос о поощрении Андрея Пермякова и других неравнодушных граждан, принявших участие в спасении человека", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.