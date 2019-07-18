Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени 19 июля

Сплошную проверку водителей на трезвость утром в пятницу проведут инспекторы полка ДПС ГИБДД.

С начала года в Тюменской области зафиксировано более 4 тысяч пьяных водителей, 570 из них задержаны за нетрезвое вождение повторно в течение года и подлежат уголовной ответственности.

18 человек в этом году на дорогах нашего региона погибли в ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, 121 человек получил травмы.

ГИБДД призывает автомобилистов практиковать только трезвое вождение. Если вы стали свидетелем недекватного вождения, а также, если знаете, что человек сел за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщите об этом в полицию.