Сплошная проверка водителей на трезвость пройдет в Тюмени 19 июля

17:52 18 июля 2019
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Сплошную проверку водителей на трезвость утром в пятницу проведут инспекторы полка ДПС ГИБДД.

С начала года в Тюменской области зафиксировано более 4 тысяч пьяных водителей, 570 из них задержаны за нетрезвое вождение повторно в течение года и подлежат уголовной ответственности.

18 человек в этом году на дорогах нашего региона погибли в ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, 121 человек получил травмы.

ГИБДД призывает автомобилистов практиковать только трезвое вождение. Если вы стали свидетелем недекватного вождения, а также, если знаете, что человек сел за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщите об этом в полицию. 

Теги: ГИБДД , ПДД , проверки , пьяный водитель
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