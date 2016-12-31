Жителям Армизонского района не придется скучать в праздники

11:48 31 декабря 2016
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epoch.ua
| Фото: epoch.ua

Театрализованное представление "Вместе встретим новый год" начнется в 00:40 в Армизонском районе. Вместе с Дедом Морозом и его свитою всех жителей с наступившим Новым годом поздравит глава района Евгений Золотухин. Песни, хороводы, веселье – а в завершение представления  собравшихся порадует праздничный фейерверк.

В январские каникулы специалисты учреждений культуры района подготовили для земляков  бал-маскарад, театрализованные представления, детские утренники, новогодние огоньки, вечера отдыха, концертные,  конкурсно-развлекательные программы, массовые гуляния и посиделки.

А на период зимних школьных каникул сотрудники детской библиотеки организуют работу игровой комнаты "Сказочная полянка", где ребят ждут веселые программы и интересные игрушки, мягкие модули, детские домики, музыкальные коврики, железная дорога, электромобили, сообщили в областном департаменте культуры.

Теги: Новый Год , досуг
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