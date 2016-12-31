Жителям Армизонского района не придется скучать в праздники

Театрализованное представление "Вместе встретим новый год" начнется в 00:40 в Армизонском районе. Вместе с Дедом Морозом и его свитою всех жителей с наступившим Новым годом поздравит глава района Евгений Золотухин. Песни, хороводы, веселье – а в завершение представления собравшихся порадует праздничный фейерверк.
В январские каникулы специалисты учреждений культуры района подготовили для земляков бал-маскарад, театрализованные представления, детские утренники, новогодние огоньки, вечера отдыха, концертные, конкурсно-развлекательные программы, массовые гуляния и посиделки.
А на период зимних школьных каникул сотрудники детской библиотеки организуют работу игровой комнаты "Сказочная полянка", где ребят ждут веселые программы и интересные игрушки, мягкие модули, детские домики, музыкальные коврики, железная дорога, электромобили, сообщили в областном департаменте культуры.
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