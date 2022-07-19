В Тюмени задержан подозреваемый в изнасиловании

11:09 19 июля 2022
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Обвиняемый в изнасиловании женщины на территории Тюменской области задержан по горячим следам и взят под стражу, сообщает СУСК по Тюменской области. 

По версии следствия, 15 июля 2022 года обвиняемый напал на женщину и изнасиловал. 

"П предъявлено обвинение 48 – летнему жителю Тюменской области в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). В настоящее время следователем СКР ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Теги: арест , изнасилование , СКР
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