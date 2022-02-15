Тюменца высадили из Porsche Panamera за отсутствие прав, подложные госномера и тонировку

Фото ГИБДД Тюменской области

Porsche Panamera эвакуирован сегодня с улицы Коммунаров в Тюмени на спецстоянку. Сотрудники ГИБДД выяснили, что водительского удостоверения у 29-летнего собственника люксовой иномарки нет, установленные на машину номера ранее находились на Daewoo.

Как пояснили в ГИБДД, водитель автомобиля в 2015 году лишен права управления транспортом за пьяное вождение, срок закончился, но экзамен в ГИБДД он не сдал, права не получал.

Автомобиль эвакуирован на спецстоянку. На водителя составлены материалы административные материалы за управление транспортом без водительского удостоверения, за проезд по полосе движения маршрутного транспорта, зафиксированный ранее камерами на дорогах, а также за отсутствие полиса ОСАГО и незаконную тонировку.