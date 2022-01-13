В Тюмени арестован насильник, который в подъездах напал на двух женщин

Следователи Тюмени расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, вечером 9 января 2022 года, мужчина на лестничной площадке в одном из многоквартирников применил насилие к незнакомой девушке и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. Спустя несколько часов уже по другому адресу аналогичное он попытался повторить с женщиной, но вошедшая в подъезд местная жительница его спугнула.

"34-летний фигурант задержан. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проведены опознания обвиняемого потерпевшими, которые указали на фигуранта, как на лицо, совершившее преступления. Он дал признательные показания", - говорится в сообщении пресс-служба следкома.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.