Свыше 5 тысяч преступлений в Тюменской области совершено с использованием IT-технологий

10:59 21 октября 2021
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В Тюменской области за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 5434 совершенных с использованием IT-технологий преступления - на 95 больше, чем за этот же период в прошлом году, сообщает областная прокуратура.

В 2020 году по сравнению с 2019-м число преступлений в сфере IT возросло в полтора раза - с 4,6 до 7,2 тысяч. За девять месяцев этого года зарегистрировано 5 434 таких преступления, граждане из-за действий мошенников потеряли 350 млн рублей. Самые распространенные преступления: дистанционное хищение денег (более 70 % всей IТ-преступности) и незаконный оборот наркотиков (20%).

Данные по региону привел на одной из секций всероссийской научно-практической конференции 19 октября в Тюмени начальник второго отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тюменской области Александр Петрушенко.

 

Теги: IT , Интернет , кражи , наркотики , преступления , прокуратура , статистика
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