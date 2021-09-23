Охранники нашли в общежитии тюменского вуза гранату и патроны

Сотрудники Росгвардии в Тюмени проверили информацию о подозрительной находке в общежитии госуниверситета. Сообщение о срабатывании тревожной кнопки на охраняемом Росгвардией объекте поступило в дежурную часть теруправления, сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Прибыв на место, силовики оцепили территорию и выяснили, что вызов сделали сотрудники ЧОП, работающие в общежитии, обнаружив подозрительные предметы.

"Прибывшие в общежитие специалисты группы разминирования ОМОН обследовали подозрительную находку и идентифицировали ее как муляж ручной гранаты и порядка 30 штук охолощённых небоевых патронов. Предметы не представляют опасности для окружающих. Взрывоопасных веществ и взрывчатых устройств не обнаружено. Найденное передано следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-служба областной полиции сообщила о том, что утром студент пришел в один из корпусов ТИУ со страйкбольным ружьем, которое собирался отдать в ремонт.