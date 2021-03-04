Полиция объявила в розыск соратника бывшего схиигумена Сергия

Фото со страницы МО МВД «Верхнепышминский», https://vk.com/club146286211

В Свердловской области в розыск объявлен Осипов Андрей Владимирович, 23.10.1967 г.р., в связи с совершением убийства. Сообщение с просьбой о помощи в установлении местонахождения подозреваемого МО МВД "Верхнепышминский" опубликовало в соцсети "ВКонтакте".

Информацию о местонахождении разыскиваемого можно сообщить по телефонам ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343)358-70-71, 358-71-61, дежурная часть МО МВД России "Верхнепышминский" 8(34368)5-36-92 либо 112 (система вызова экстренных служб).

Как пишет "МК.Екатеринбург", среди прихожан Осипов известен как отец Силуан.