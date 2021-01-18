В Богандинском возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на пожаре

По факту гибели в Тюменском районе двух детей при пожаре возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла сегодня днем, 18 января.

Пожар случился в одноэтажном жилом доме на улице Привокзальной поселка Богандинский. Из квартиры были эвакуированы двое малолетних детей, которым бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия. Несмотря на усилия врачей, спасти детей не удалось.

По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

"В настоящий момент следователи и криминалисты выехали на место происшествия. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.