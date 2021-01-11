В Тюмени предъявлено обвинение хозяйке пансионата, где на пожаре погибли 7 пожилых людей

В Тюмени хозяйке частного пансионата, в котором при пожаре погибли пожилые люди, предъявлено обвинение. 53-летняя женщина заключена под стражу.

Как сообщает СУ СК по Тюменской области, ей предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), а также ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Вечером 9 января 2021 года в поселке Боровском Тюменского района загорелись надворные постройки домовладения женщины на улице Трактовой. Погибли семь пожилых людей. Самостоятельно выбраться из горящего дома они не смогли и умерли от отравления окисью углерода.

"За денежное вознаграждение женщина ухаживала за престарелыми погибшими, которые проживали у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Хозяйка пансионата была задержана", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Предполагаемый очаг пожара — баня. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара. Следователи устанавливают юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие.