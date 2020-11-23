В Тюмени задержали подростка за рулем "Жигулей"

17:23 23 ноября 2020
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Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники полиции в воскресенье вечером на улице Монтажников в Тюмени остановили   "Жигули" пятой модели под управлением 14-летнего подростка. Автоинспекторам восьмиклассник сообщил, что машину он купил за 15 тысяч рублей.

Автомобиль был эвакуирован на специальную стоянку. С родителями подростка проведена профилактическая беседа. Материалы по факту управления транспортом несовершеннолетним водителем будут направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка, сообщили в областной Автоинспекции

Теги: административный кодекс , ГИБДД , подростки , штрафы
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