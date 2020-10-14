Молодую тюменку обвиняют в ложном доносе об изнасиловании

12:32 14 октября 2020
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Уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления тюменские следователи возбудили в отношении 21-летней жительницы Абатского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемая заявила в правоохранительные органы о том, что ее изнасиловал знакомый. При доследственной проверке выяснилось, что сообщенные подозреваемой сведения не соответствуют действительности, в связи с чем в отношении нее и было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, сообщили в ведомстве.

Санкция ч. 2 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Теги: Абатский район , изнасилование , СКР , уголовная ответственность
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