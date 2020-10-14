Молодую тюменку обвиняют в ложном доносе об изнасиловании

Уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления тюменские следователи возбудили в отношении 21-летней жительницы Абатского района, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в августе 2020 года подозреваемая заявила в правоохранительные органы о том, что ее изнасиловал знакомый. При доследственной проверке выяснилось, что сообщенные подозреваемой сведения не соответствуют действительности, в связи с чем в отношении нее и было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, сообщили в ведомстве.

Санкция ч. 2 ст. 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 100-300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.