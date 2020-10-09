В Тюменском районе трое сотрудников ГИБДД обвиняются в нескольких эпизодах применения насилия

Завершено расследование уголовного дела в отношении троих инспекторов полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Они обвиняются по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия)

По версии следствия, 4 января 2020 года инспекторы ДПС при патрулировании в селе Луговое Тюменского района заметили группу молодых людей, находившихся у магазина. Двое сотрудников, не представившись, не предъявив служебное удостоверение, как требует административный регламент, в некорректной и грубой форме, не имея законных оснований, обвинили одного из молодых людей в нарушении ПДД, которых тот не допускал. Молодой человек сделал полицейскому замечание по поводу его неподобающего поведения. Тогда сотрудники ДПС схватили его и отвели к патрульному автомобилю, где третий инспектор нанес ему удар ногой по телу. Увидев, что один из молодых людей снимает происходящее на мобильный телефон, этот же сотрудник нанес снимавшему видео удар ногой в колено.

Продолжая патрулирование, автоинспекторы приехали на автодорогу Ушакова — Тюмень, где остановили автомобиль Daewoo Matiz и потребовали от водителя предъявить документы. Не дав возможности водителю выполнить их требования, сотрудники ГИБДД вытащили мужчину из машины и положили его на проезжую часть. В это время третий полицейский нанес мужчине удар ногой по руке, потом кинул ему в лицо и голову снег и ударил кулаком по руке. Потом надавил коленом на затылок и шею мужчины и около трех раз бросил снег в него. Потом двое других сотрудников ДПС отвели мужчину к патрульному автомобилю, где нанесли удары по ногам. В это время третий инспектор ДПС схватил жену потерпевшего за волосы, повалил на дорогу и нанес около двух ударов ногами по телу.

"Несмотря на непризнание вины обвиняемыми, следователями регионального СК России проведена работа по закреплению доказательств, подтверждающих причастность обвиняемых к совершенным преступлениям. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи с мобильных телефонов пострадавших и свидетелей, из служебного автомобиля сотрудников полиции", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.