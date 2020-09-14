Тюменец поджег сено, решив, что там прячется его жена

Инцидент с умышленным поджогом произошел в селе Емуртла Упоровского района. 29-летний мужчина поссорился с супругой, а затем в нетрезвом состоянии отправился на ее поиски.

На автомобиле он поехал к теще. Хозяева дома были на работе. Управляя машиной, он выбил закрытые ворота и въехал во двор.

"Мужчина осмотрел надворные постройки. Не найдя и там супругу, селянин решил, что она спряталась в тюках с сеном, и поджег их", — сообщает пресс-служа УМВД России по Тюменской области.

Соседи заметили дым и вызвали пожарных и полицию. Пожар уничтожил или сделал непригодными для кормления скота 18 тюков сена. Пострадавших нет. Ущерб хозяйка оценила в 11 700 рублей. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Также он будет привлечен к ответственности за повторное нетрезвое вождение.