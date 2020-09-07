В тюменской реке нашли утопленницу

Сотрудники тюменской полиции устанавливают личность женщины, труп которой обнаружен утром в Тюмени 5 сентября в реке Туре вблизи дома 58 по улице Береговой.
Женщине славянской внешности на вид 60-65 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы прямые с сединой. На ней была черная куртка, полосатая кофта, жилетка, передник в клетку, черные штаны и резиновые калоши кремового цвета.
Информацию о погибшей просят сообщить в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793 227, 793 727, 793 130, 793 638, 793 932, дежурная часть 793 023 или 02.
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