В тюменской реке нашли утопленницу

Сотрудники тюменской полиции устанавливают личность женщины, труп которой обнаружен утром в Тюмени 5 сентября в реке Туре вблизи дома 58 по улице Береговой.

Женщине славянской внешности на вид 60-65 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы прямые с сединой. На ней была черная куртка, полосатая кофта, жилетка, передник в клетку, черные штаны и резиновые калоши кремового цвета.

Информацию о погибшей просят сообщить в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793 ­­227, 793­ 727, 793 130, 793­ 638, 793 ­932, дежурная часть 793­ 023 или 02.