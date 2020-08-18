Следователи разыскивают человека, подозреваемого в убийстве 25-летней давности

В производстве следователей СУ СК России по Тюменской области находится уголовное дело по обвинению Сальникова Виктора 1974 года рождения в совершении убийства.

По версии следствия, 15 августа 1995 года на кладбище в Тобольске обвиняемый в ходе ссоры нанес два удара топором по голове потерпевшему, от которых тот умер. После злоумышленник закопал тело жертвы и скрылся, сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 1995 года Сальников был объявлен в федеральный розыск. Всех, кто владеет информацией о местонахождении Виктора Сальникова, просят позвонить по телефонам 8 (3456) 24-06-13, 25-23-70.