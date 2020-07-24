За полгода в Тюменской области нашли 54 человек, объявленных в розыск как без вести пропавшие

В первом полугодии 2020 года тюменскими правоохранителями найдено 54 человека, объявленных в розыск как без вести пропавшие и утратившие связь с родственниками. Количество неразысканных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 6,8 %.

"Абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых 10 суток с момента исчезновения", - сообщила старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.

Надзор за розыском без вести пропавших и утративших связь с родственниками граждан является одним из приоритетных направлений деятельности прокуратуры Тюменской области. Результатов удалось достичь благодаря систематическому анализу деятельности оперативных подразделений в указанной сфере с обсуждением складывающейся ситуации на координационных (межведомственных) совещаниях руководителей правоохранительных органов, отмечают в пресс-службе ведомства.