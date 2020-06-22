В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на пожаре

11:00 22 июня 2020
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В областном центре возбуждено уголовное дело по факту обнаружения после тушения пожара тела 60-летнего мужчины с термическими ожогами. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Пожар произошел вчера, 21 июня, днем в квартире дома №8 по улице Пермякова. При тушении пожара было спасено 13 человек. Погиб мужчина, пострадавших не было.

"В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы о причине пожара и смерти погибшего, а также устанавливаются другие обстоятельства произошедшего", — комментирует СУ СКР по Тюменской области.

Теги: гибель , пожар
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