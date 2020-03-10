На улице Олимпийской школьника сбили на пешеходном переходе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В Тюмени сегодня утром, 10 марта, на улице Олимпийской, 23 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем Ford был сбит 11-летний мальчик.

"62-летний водитель Ford поясняет, что не заметил ребенка, бегущего через пешеходный переход. Однако один из очевидцев ДТП сообщил, что мальчик шел по переходу пешком, а водитель не предпринял попыток его объехать. Обстоятельства наезда на пешехода выясняются", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП школьник получил травму. По сообщению ГИБДД, в Тюменской области с начала года уже 8 детей получили дорожные травмы на нерегулируемых пешеходных переходах.