В Ишимском районе на пожаре погибли трое

11:05 27 февраля 2020
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Фото: СУ СКР по Тюменской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в селе Прокуткино Ишимского района.

Сегодня, 27 февраля, рано утром при тушении пожара в жилом доме были найдены тела хозяина дома и его сожительницы, а также находившегося у них в гостях мужчины. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Причины возгорания и причины смерти трех человек устанавливаются.

Теги: пожар
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