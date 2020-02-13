В тобольском пункте полиции на пожаре нашли тело мужчины

В селе Байкалово Тобольского района проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Тело было обнаружено в здании опорного пункта полиции сегодня утром, 13 февраля, в ходе тушения пожара.
"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, обстоятельства нахождения мужчины в здании, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
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