В тобольском пункте полиции на пожаре нашли тело мужчины

Фото предоставлено СУ СК по Тюменской области

В селе Байкалово Тобольского района проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Тело было обнаружено в здании опорного пункта полиции сегодня утром, 13 февраля, в ходе тушения пожара.

"Проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят личность погибшего, обстоятельства нахождения мужчины в здании, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.