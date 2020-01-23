В Тюмени сотрудника ГИБДД будут судить за взяточничество

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере.

20 сентября 2019 года на улице Бориса Житкова сотрудник ГИБДД остановил водителя иномарки. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Ему грозило наказание в виде штрафа.

"Во избежание ответственности мужчина передал сотруднику ДПС деньги в сумме 30 тыс. рублей, которые снял с банковской карты. После чего водитель иномарки обратился в оперативно-разыскную часть по собственной безопасности УМВД России по Тюменской области", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Было возбуждено уголовное дело, вскоре оно будет передано в суд.