В Тюмени сотрудника ГИБДД будут судить за взяточничество

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего командира взвода полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Мужчина обвиняется в получении взятки в значительном размере.
20 сентября 2019 года на улице Бориса Житкова сотрудник ГИБДД остановил водителя иномарки. При проверке документов выяснилось, что у водителя нет с собой водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Ему грозило наказание в виде штрафа.
"Во избежание ответственности мужчина передал сотруднику ДПС деньги в сумме 30 тыс. рублей, которые снял с банковской карты. После чего водитель иномарки обратился в оперативно-разыскную часть по собственной безопасности УМВД России по Тюменской области", — сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.
Было возбуждено уголовное дело, вскоре оно будет передано в суд.
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