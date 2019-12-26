В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек на пожаре

В Тюмени по факту гибели людей на пожаре в доме по улице Олега Кошевого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Напомним, серьезный пожар произошел в областном центре вечером 24 декабря. Возгорание случилось на третьем этаже жилого дома, в котором хозяева сдавали комнаты.
"На момент пожара в доме находились собственники и 38 постояльцев. После тушения пожара на первом этаже были обнаружены тела двух мужчин. Остальным жильцам удалось спастись, троим была оказана медицинская помощь", — сообщает пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Сейчас следователи устанавливают личности погибших, назначены экспертизы, в том числе об установлении причин возгорания.
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