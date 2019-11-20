По факту пожара в Ишимском районе, в котором погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Трагедия произошла накануне, 19 ноября, в деревне Большой Остров Ишимского района. При пожаре в частном доме погибли две девочки.

Сообщение о возгорании дома поступило в экстренные службы в 20:16. К моменту прибытия пожарных деревянный дом был полностью охвачен огнем.

"В 20:36 сотрудники МЧС локализовали пожар. В 21:00 было ликвидировано открытое горение. В ходе разбора сгоревшего строения в четвертом часу ночи были обнаружены тела детей 2010 и 2016 годов рождения", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 19 ноября мужчина изготавливал рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной емкости в другую произошло возгорание паров воспламеняющейся жидкости, что привело к пожару в доме, в котором кроме него находилась сожительница и двое ее дочерей.

"Взрослым удалось спастись из горящего дома, а девочки погибли. Мужчина, действия которого привели к трагедии, находится в больнице с ожогами", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).